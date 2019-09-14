Galatasaray, Kasımpaşa'yı Falcao ile devirdi

BUGÜN NELER OLDU

Yıldızlar topluluğu Galatasaray yineve Falcao'nun Kasımpaşa savunmasına çarpıp kaleci Fatih'i yanıltan şutu sayesinde kazandı.Sneijder'de alıştığımız çabuk düşünmeyi Falcao'da gördük.Bu sezon henüz ilk resmi maçına çıktığını dikkate alırsakForvetinde Falcao'ya sahip Galatasaray gol yemedi ama asıl sorun stoper ikilisinde.Yeni transfer Lemina iyi oynadığı maçı tamamlayamadı. Yerine giren Ömer Bayram orta sahada elinden geleni yaptı, Falcao'nun golünü hazırladı ve alkışı hak etti.Kasımpaşadün Trezeguet-Diagne-Eduok üçlüsü ile oynasaydı Türk Telekom Stadı'ndaki 37 maçlık yenilmezlik serisi son bulurdu.Galatasaray devam eden iç saha yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İngiliz ekibi Liverpool bu listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 karşılaşmayla Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda 32 galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı. Liverpool ise 32 kez sahasında kazanırken, 10 kez rakipleriyle yenişemedi. Cimbom iç sahada en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.Cezası nedeniyle karşılaşmayı locada izleyen Fatih Terim, 90 dakika boyunca maçı heyecanla takip etti. İmparator ikinci yarıda hakem kararlarına bir hayli sinirlenirken, maç sonunda da sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.Galatasaray'daki ilk maçında siftah yapan Radamel Falcao, kendisinden önceki yıldızların gol geleneğini de sürdürdü. Parçalı formayı ilk giydiğinde gol atan Hagi, Drogba, Gomis gibi yıldızların arasına dün attığı golle Kolombiyalı oyuncu da katıldı.Galatasaray'da takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, galibiyeti cezalı olan Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'a armağan ettiklerini söyledi. Falcao'nun performansına da değinen Şahin, "Maçın tamamında oynamasını isterdik ama son 10 dakikada yorulduğunu söyleyince oyundan aldık" dedi.Falcao'nun golünden sonra, Metin Oktay'ın adı anons edilirken Kolombiyalı golcü de 10'un selamını verdi!Radamel Falcao, galibiyet sevincini maç sonunda taraftarlara üçlü çektirerek perçinledi.Geçen sezonun 31. haftasında Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar ardından oynadığı 6 lig maçında da ilk yarıyı önde tamamlayamadı. Dün Kasımpaşa maçında bu şanssızlığı kıran Aslan, son 6 sezonda ilk yarısı önde bitirdiği 67 maçı da kazandı...Türk Telekom Stadı'ndaki Kasımpaşa maçını 43 bin 472 kişi izledi.