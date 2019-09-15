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maçını yorumladı

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 09:48
Erman Toroğlu Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Gazişehir Gaziantep 3-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'in gollerini Twumasi, Güray Vural ve Raman atarken, 'ın gollerini ise Umut Nayır ve Atiba kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş'ta Elneny ve Vida, Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode kırmızı kart gördü. SABAH usta kalemi , iki takımın performansını ve tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Goller Cepte
Goller Cepte
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Erman Toroğlu Gazişehir - Beşiktaş maçını yorumladı
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