Fırtına tek yumruk

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da sakatlıkların yarattığı şokun ardından gözler bugün ligde oynanacak Gençlerbirliği maçına çevrildi. Teknik heyet eksiklerin yerine alternatiflerini hazırlarken, bordo-mavili taraftarlar da bugün tribünden 12. adam olarak takıma destek verecek. 31 bin kombinelinin yanı sıra satışa çıkan 7 bin civarında biletin de tükendiği belirtildi. Kaptan Sosa da,dedi.TRABZONSPOR'UN İngiliz futbolcusu Daniel Sturridge'in baldırındaki ağrılardan dolayı çekilen MR'ı temiz çıktı. Birkaç gündür takımdan ayrı çalışmasına rağmen İngiliz futbolcunun Gençlerbirliği maçında oynayabileceği belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da ekibiyle birlikte yapacağı değerlendirmenin ardından Sturridge'i maç kadrosuna alması bekleniyorTRABZONSPOR'DA sezon başı kadroya katılan Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan ve Ahmet Canbaz, eksiklerin yerini doldurmak için göreve hazır. Üç oyuncunun da antrenman performanslarının iyi olduğu, F.Bahçe'ye karşı iyi oynayan Doğan'ın diğer iki isme göre ön planda olduğu öğrenildi.TRABZONSPOR, Süper Lig'de bugün sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet yok. Bu karşılaşma öncesi ligde 15 maçlık bir yenilmezlik serisi bulunan bordo-mavililer, bugün de kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.