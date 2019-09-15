Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

KAZAKISTAN'IN başkenti Nur Sultan'da dün başlayan Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stil müsabakaları yapıldı. 55 kiloda Şerif Kılıç, İranlı Pouya Mohammad Naserpour'a, 72 kiloda Cengiz Arslan, Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e, 82 kiloda Emrah Kuş, Çinli Haitao Qian'a mağlup olup, elendiler. 63 kiloda Rahman Bilici ise çeyrek finalde yenildiği Kazak Almat Kebispayev'in yarı finalde kaybetmesiyle repesaj maçı şansını kaçırdı ve elendi.TRABZONSPOR'DAN sezon başında Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, babası İsmail Yazıcı'yı Fransa'da ağırladı. Önceki gün oynanan Lille-Angers maçında kırmızı kart cezalısı olan ve karşılaşmayı tribünde babasıyla beraber izleyen Yusuf keyifli anlar yaşadı. Ayrıca baba-oğul, Pierre Mauroy Stadyumu'nda 2011 yılında oynanan Trabzonspor-Lille müsabakasına ait atkıyı açarak poz verdi.LA Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığının ardından 3,5 ay sonra sahalara dönüyor. Milli Takım'ın Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi. Milli futbolcunun, teknik direktörü Fran Escriba'nın forma vermesi durumunda bugün Granada karşısında görev yapabileceği belirtildi.BASKETBOLDA, 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde bugün Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek. Çin'in başkenti Pekin'de TSİ15.00'te başlayacak final mücadelesinde Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Fransa ile Avustralya, bugün TSİ 11.00'de Pekin'deki Wukesong Arena'da karşılaşacak.