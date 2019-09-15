O koltuğu geri alalım

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, milli ara öncesi yakaladıkları ivmeyi Alanyaspor karşısında sürdürmek zorunda olduklarını söyledi. Oyuncularına ligde karar haftalarında olduklarını belirten Yanal,dedi. Alanyaspor maçının bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Yanaluyarısında bulundu.Milli ara öncesi harika bir hava yakaladıklarının altını çizen tecrübeli teknik adamdiye konuştu.