Abdullah Avcı ile 15 yılın en kötü Beşiktaş’ı

2019-20 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş, Süper Lig'in ilk dört haftasındaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Sivasspor'a 3-0, Gazişehir'e 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken sadece evindeki maçta Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup edebildi. Abdullah Avcı ve talebeleri, bu sonuçların ardından 4 puanda kalırken son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptı. 2004-2005 sezonunda Vincente Del Bosque yönetimindeki Beşiktaş, ilk 4 haftalar itibarı ile 2 puan toplarken sonrasında görev alan 9 teknik adam da Abdullah Avcı'yı geçti. 2013-14 sezonunda Slaven Bilic, 12 puanla en iyi start yapan teknik adam unvanının sahibi oldu. Ertuğrul Sağlam ve Şenol Güneş, ikişer kez 10'ar puan toplayarak Bilic'i takip etti.



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Başakşehir'le bundan önceki iki yıl üst üste şampiyonluk mücadelesi veren Abdullah Avcı, 2017- 18, 2018-19 sezonlarının ilk 4 haftasında 3'er galibiyet ve 1'er yenilgiyle 9'ar puan toplamıştı.





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