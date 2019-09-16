Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 5. haftasında lider Alanyaspor ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin, Çaykur Rizespor'la birlikte yenilgisiz 3 takımından 2'si olan Alanyaspor'la Fenerbahçe arasındaki karşılaşma aynı zamanda bu haftanı kapanış maçı olacak ve kazanan takım haftayı lider bitirecek. Beraberlik halinde ise Alanyaspor liderliğini koruyacak, Fenerbahçe ise 2. sıraya yükselecek.

Alanyaspor ve Fenerbahçe arasındaki bu zorlu maç Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR

Marafona

Juanfran

Welinyon

Caulker

Tzavellas

Ceyhun

Siopis

Efesan

Bakasetas

Fernandes

Cisse

FENERBAHÇE

Altay

Ozan

Zanka

Jailson

Dirar

Tolgay

Gustavo

Deniz

Rodrigues

Kruse

Muriç

SON GELİŞMELER

Ligde bugün Alanyaspor karşısına liderlik için çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son taktik idmanda bir sürprize imza atarak Tolgay Arslan'ı 11'de oynattı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay'a orta alanda Gustavo ile birlikte görev veren Yanal'ın bu denemeyle takımın pas kalitesini yukarı çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Sakat Emre Belözoğlu'nun yokluğunda forma şansı doğan 29 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Temponu takımın seviyesinde tutman gerek. En azından 60-70 dakika bunu senden bekliyorum" dedi. Tolgay bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Tolga Ciğerci ise yedek soyunacak.

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de ilk maçlarda 11 başlayan Tolgay Arslan, daha sonra kulübenin yolunu tutmuştu. Ardından hazırlık döneminde sakatlanan tecrübeli oyuncu, fiziksel olarak iyi duruma geldi.

GUSTAVO'YA GÜVEN MESAJI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, bugün Alanya'da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giyecek. Hem takımı yönlendirecek hem de rakip atakları kesecek olan sambacıya, Ersun Yanal güven mesajı verdi. Bir diğer yeni transfer Adil Rami ise hazır olmadığı gerekçesiyle forma giyemeyecek.