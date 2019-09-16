Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 5. haftasında lider Alanyaspor ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin, Çaykur Rizespor'la birlikte yenilgisiz 3 takımından 2'si olan Alanyaspor'la Fenerbahçe arasındaki karşılaşma aynı zamanda bu haftanı kapanış maçı olacak ve kazanan takım haftayı lider bitirecek. Beraberlik halinde ise Alanyaspor liderliğini koruyacak, Fenerbahçe ise 2. sıraya yükselecek.
Alanyaspor ve Fenerbahçe arasındaki bu zorlu maç Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.
MUHTEMEL 11'LER
ALANYASPOR
Marafona
Juanfran
Welinyon
Caulker
Tzavellas
Ceyhun
Siopis
Efesan
Bakasetas
Fernandes
Cisse
FENERBAHÇE
Altay
Ozan
Zanka
Jailson
Dirar
Tolgay
Gustavo
Deniz
Rodrigues
Kruse
Muriç
SON GELİŞMELER
Ligde bugün Alanyaspor karşısına liderlik için çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son taktik idmanda bir sürprize imza atarak Tolgay Arslan'ı 11'de oynattı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay'a orta alanda Gustavo ile birlikte görev veren Yanal'ın bu denemeyle takımın pas kalitesini yukarı çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.
Sakat Emre Belözoğlu'nun yokluğunda forma şansı doğan 29 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Temponu takımın seviyesinde tutman gerek. En azından 60-70 dakika bunu senden bekliyorum" dedi. Tolgay bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Tolga Ciğerci ise yedek soyunacak.
SAKATLIK YAŞAMIŞTI
Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de ilk maçlarda 11 başlayan Tolgay Arslan, daha sonra kulübenin yolunu tutmuştu. Ardından hazırlık döneminde sakatlanan tecrübeli oyuncu, fiziksel olarak iyi duruma geldi.
GUSTAVO'YA GÜVEN MESAJI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, bugün Alanya'da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giyecek. Hem takımı yönlendirecek hem de rakip atakları kesecek olan sambacıya, Ersun Yanal güven mesajı verdi. Bir diğer yeni transfer Adil Rami ise hazır olmadığı gerekçesiyle forma giyemeyecek.