Başkan Çavuşoğlu: Lideriz, çok da abartılacak bir şey değil

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu maç sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BUNDAN SONRASI ÇOK ÖNEMLİ"

Sezon başında çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini söyleyen Başkan Hasan Çavuşoğlu, istedikleri oyuncuları takıma kazandırdıklarını belirtti.

Ligde 4'te 4 yapmalarının önemli olduğunu ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Bundan sonrası da çok daha önemli. Çünkü henüz daha 4 maç oynadık. Bugün Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay bir iş değil. Ben buradan teknik heyetimi ve bütün futbolcularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hocamızın hafta başından beri uyguladığı taktikleri harfiyen yerine getirdiler ve bu emeğin karşılığını aldılar. Bu akşam bakacağız. Yorumcuların birçoğu Fenerbahçe'nin neden yenildiğini konuşacak.

Alanyaspor'u az konuşacaklar. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da en iyi şekilde takımımız galibiyet için çıkacaktır. Lideriz ama çok da abartılacak bir şey değil. Çünkü geride daha 30 maç var" dedi.

Bu sırada, başkanın yanından geçen Ozan Tufan alınan galibiyetten dolayı Çavuşoğlu'nu öperek kutladı. Başkan Çavuşoğlu, Ozan Tufan ile gurur duyduğunu ifade etti.