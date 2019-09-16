Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı bu hafta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın mücadele edeceği kupa 1'de sarı kırmızılılar ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtlarını arıyor. Hafta sonu yeni transfer Radamel Falcao'nun attığı gol ile kazanan Galatasaray'da ise moraller yerinde bulunuyor. İşte kritik karşılaşma öncesi tüm detaylar…

CLUB BRUGGE – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge - Galatasaray karşılaşması, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te beIN Sports'tan (beIN 1) naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

18 Eylül Çarşamba - 19.55 | Club Brugge - Galatasaray

1 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Paris Saint-Germain

22 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Real Madrid

6 Kasım Çarşamba - 23.00 | Real Madrid - Galatasaray

26 Kasım Salı - 20.55 | Galatasaray - Club Brugge

11 Aralık Çarşamba - 23.00 | Paris Saint-Germain – Galatasaray

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosu:

"Fernando Muslera, Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Adem Büyük, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor."