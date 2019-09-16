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Novak 10. golünü attı

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Novak 10. golünü attı
Trabzonspor'un ilk golünde sağ bek Pereira, sol bek Novak'a asist yaparken, bunu 4. kez başardılar. Pereira, Novak'a 3. asistine imza atarken ikilinin birbirlerine asist yaptığı karşılaşmalarda bordo-mavililer 10 puan kazandı. Novak ise dün gece bordo-mavili forma ile resmi maçlarda 10. golüne imza attı. Çek futbolcu, devre arası geldiği 2017-18 sezonunu 3 golle tamamladıktan sonra geçen sezon da 5 gol atmıştı. Bu sezon ligde ilk golünü atan Novak'ın Avrupa Ligi'nde de Sparta Prag'a bir golü bulunuyor.

'ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK'
BORDO-mavilileri 17. dakikada öne geçiren golü atan Filip Novak, kaçan fırsatlardan dert yandı: "Çok fazla şansı değerlendiremedik ve 2 puan kaybettik. Kaybetmeme serisi önemli ama biz kazanmayı istiyoruz. Bu da bizim için puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu. Artık daha dikkatli olmalıyız."
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Novak 10. golünü attı
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