Trabzon vurgun yedi!

BUGÜN NELER OLDU

boğuşan Trabzonspor karşılaşmaya daistekli başladı. 17. dakikada sağ bek JoaoPereira'nın, sol bek Filip Novak'a attırdığıgolde organizasyon çok iyiydi.golden sonra Stancu ve Sio 2 dakikada iki önemli pozisyon buldu.Uğurcan bunları engellese de 44. dakikada Stancu golündeki hatalar zincirinde yapabileceği pek bir şey yoktu.57. dakikada bulduğu penaltı golüne kadar oyunu domine etti ve ikili mücadelelerde de üstün gözüktü.Ancak Sörloth'un son vuruşlardaki beceriksizliği farkın açılmasını önledi.golünden sonra Trabzonspor sahada bambaşka bir kimliğe büründü.Basit top kayıpları, organize olamayan defans hattı ve hücumdaki savruk görüntü Gençlerbirliği'ne beraberlik golünü 84. dakikada getirdi.oyunda bulunduğu kısa sürede kalitesini herkese gösterse de sonucu değiştiremedi. Özellikle hücum hattındaki oyuncular Nwakaeme, Avdijaj ve Sörloth'un kötü performansı Trabzonspor'un dün gece beraberliği kabullenmesinde önemli rol oynadı.Trabzonspor'dan maçın hakemi Mete Kalkavan'a büyük tepki vardı. Gençlerbirliği'nin 2. golünden önce orta sahada Sturridge'e yapılan hareketin faul olduğunu savunan bordo-mavililer, hakem Kalkavan kadar VAR'dan pozisyonu süzemeyen Hüseyin Göçek'i de eleştirdiler. Öte yandan Trabzonspor bir kez daha Mete Kalkavan'ın yönettiği bir maçta puan kaybetti. Bordomavililer, Kalkavan'ın yönettiği 12 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 tane de yenilgi aldı.Trabzonspor'un yediği 2. golden önce net bir faul var. Hakem huzursuzluk içinde kaldı. Düdüğü ağzına götürdü, sonra vazgeçti. Faulle alakası olmayanı veriyorsun, bunu vermiyorsun. Türkiye'de bir oyun oynanıyor. Hakemin vücut diline dikkat etsin herkes. Gençlerbirliği oyuncusunun topla oynama şansı yok. Topla temas etmeden evvel, G.Birliği oyuncusu darbeyi vuruyor ve indiriyor. Bunu görmeyecekseniz neyi göreceksiniz? Bu ayıptır. Ligin sonucuna tesir ediyorsunuz. Bu orta oyunu devam edecek. Bu ahlak noksanı bir olay. G.Birliği oyuncusu olay sırasında faul yaptığını bildiği için geriye bile koşmaya başladı. İki tane hakemi uçurdular. Halis Özkahya, Hüseyin Göçek... Bunların kafasında tilki var. Adamı balta gibi indiriyorlar. Nasıl çalmazsınız? Bu pozisyon F.Bahçe-G. Saray maçında olsun da hadi hakem çalmasın! Adam iki farklı şekilde vuruyor. Şunu görmeyen hakemin hastaneye gidip göz muayenesine girmesi lazım.