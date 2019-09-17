Ajax Lille maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Ajax Lille CANLI TAKİP

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Ajax sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ajax, bu sezonda Kupa 1'e iyi başlamak istiyor. Diğer tarafta Lille'de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gibi Türk oyuncuların bulunması futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Peki, Ajax Lille maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Ajax Lille maçı canlı takip linki maç saatinde burada olacak!

AJAX LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? ŞAMPİYONLAR LİGİ AJAX LİLLE CANLI TAKİP

Ajax-Lille Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi' nde ilk hafta maçları arasında en dikkat çeken müsabakalardan bir tanesi olan Ajax-Lille maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Johan Cruyff(Amsterdam Arena)'da oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS MAX HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.

KİM TUR ATLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille