Benfica Leipzig maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman? Benfica RB Leipzig CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki en dengeli gruplarından bir tanesi olan G grubunda, Benfica sahasında Alman ekibi RB Leipzig'i ağırlayacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen bireyler mücadele ile ilgili detayları araştırıyorlar. Peki, 'Benfica RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?' Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

BENFİCA RB LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

Benfica ile Leipzig yarın (17 Eylül Salı) saat 22.00'da karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın beINSports ekranlarından yayınlanacak.

BENFİCA FORMUNU KORUYOR

Transfer döneminde Joao Felix gibi yıldız ismini Atletico Madrid'e satan Benfica, bu sezonda Portekiz ligine iyi başladı. Ligde 5 karşılaşma yapan Benfica bu mücadelelerin 4'ünden galip ayrıldı. Portekiz ekibi bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde sadece 2 kez gol gördü ve bir de mağlubiyet aldı. Takımın en değerli isimleri 22 yaşındaki Portekizli stoper Ruben Dias ile İspanyol sol bek oyuncusu Grimaldo (İki oyuncunun transfer market değerleri 32'şer milyon Euro)

RB LEİPZİG DOLU DİZGİN

Bundesliga'nın son yıllardaki gözde takımlarından olan RB Leipzig, çıktığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrılmayı başardı. Leipzig tek beraberliğini ise Alman devi Bayern Münih karşısında aldı. Liderlik koltuğunda oturan RB Leipzig bu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Kadrosunda Timo Werner, Yussuf Poulsen ve İbrahima Konate gibi birçok yıldız barından Alman ekibi ile Portekiz ekibi Benfica'nın eşleşmesi güzel bir futbola tanıklık edecek.