Chelsea Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? Chelsea Valencia CANLI TAKİP!

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Chelsea sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadelenin ne zaman oynanacağı sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Chelsea Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Nefeslerin tutulduğu mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. H grubunda oynanacak Chelsea Valencia mücadelesi canlı takip linkini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

CHELSEA VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? CHELSEA VALENCİA CANLI TAKİP

Chelsea ile Valencia arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Chelsea-Valencia Maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak. Chelsea ile Valencia arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da saat 22:00'de başlayacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Chelsea'nin Stamford Bridge'de Valencia'yı ağırlayacağı maçı yönetecek. 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Chelsea: Kepa; Christiansen, Zouma, Tomori; Azpilicueta, Kovačić, Jorginho, Alonso; Pulišić, Abraham, Mount

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Guedes, Kondogbia, Parejo, Ferran Torres; Gameiro, Rodrigo