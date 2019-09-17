Club Brugge maçına Sloven hakem

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında yarın oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.'in yöneteceği mücadelede yardımcıları ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Avrupa Ligi'nde ise 3 temsilcimiz Perşembe günü sahaya çıkacak.İspanya deplasmanında Getafe'ye konuk olacak Trabzonspor'un maçında Sloven Matej Jug, Matej Zunic ve Grega Kordez görev yaparken, Başakşehir'in Roma'yla oynayacağı maçı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yönetecek.