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maçına Sloven hakem

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Club Brugge maçına Sloven hakem
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında yarın oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği mücadelede yardımcıları ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Avrupa Ligi'nde ise 3 temsilcimiz Perşembe günü sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın S.Bratislava deplasmanındaki karşılaşmasını Estonya'dan Kristo Tohver, Silver Koiv ve Aron Harsing yönetecek. İspanya deplasmanında Getafe'ye konuk olacak Trabzonspor'un maçında Sloven Matej Jug, Matej Zunic ve Grega Kordez görev yaparken, Başakşehir'in Roma'yla oynayacağı maçı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yönetecek.
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Club Brugge maçına Sloven hakem
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