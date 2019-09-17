Erman Toroğlu, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe'yi lig başladığından beri televizyondan izledim. Çünkü biz büyük takım maçlarını televizyondan izleyerek yorum yapıyoruz. Türkiye'de naklen yayınlarda görüntüler saklandığı için kamuoyunu doğru dürüst bilgilendirme şansımız yok.