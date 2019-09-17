Erman Toroğlu, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe deplasmanda lider Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor doğru ve etkili bir futbolla rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürdü. SABAH Spor yazarlarından Erman Toroğlu da Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:41Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:44
Fenerbahçe'yi lig başladığından beri televizyondan izledim. Çünkü biz büyük takım maçlarını televizyondan izleyerek yorum yapıyoruz. Türkiye'de naklen yayınlarda görüntüler saklandığı için kamuoyunu doğru dürüst bilgilendirme şansımız yok.