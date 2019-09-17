Haddinizi bilin

Trabzonspor yönetimi, henüz ligin başında yapılan hakem hatalarına ateş püskürdü. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan şunları söyledi:
"Yapılanlar artık hakem hatası diyemeyeceğimiz boyutlara ulaşmıştır.
F.Bahçe maçında Nwakaeme'nin ve Malatyaspor maçında Ekuban'ın % 100'lük penaltı pozisyonları es geçilmiştir. Bu ve buna benzer pozisyonlar ne sahadaki hakem ne de VAR'daki hakemler tarafından görülmemiştir. Bizde yok olan VAR, başka bazı takımların maçlarında 'garip' bir şekilde ortaya çıkmıştır!"
BİZİ YARIŞTA İSTEMİYORLAR
"Tiyatro G.Birliği maçında tekrar sahneye konulmuştur. Yönettiği Trabzonspor karşılaşmalarında takımımıza 12 maçın 10'unda puan kaybı yaşatan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması bile bizim için bir skandal iken; yediğimiz golün öncesinde Sturridge'e yapılan faulü vermemesi ve akabinde VAR Sisteminden bu pozisyonun izlettirilme gereği bile duyulmaması olayı 'operasyon'
boyutuna taşımıştır. Yine Obi Mikel'e yapılan kasti faul de es geçimiştir. Şuna eminiz ki, TFF ile MHK tarafından Trabzonspor'a bilinçli ve kasıtlı
bir şekilde operasyon
çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir."
AYAN BEYAN HER ŞEY ORTADA!
"TFF'nin oluşum sürecini yakından takip ettik. Uyarılarımıza rağmen TFF kurulları bir kulübün taraftarlarından oluşturulmuştur. Hatta iki kurul başkanının birbirinin ortağı olduğu gerçeğine rağmen etik kurallar hiçe sayılarak atamaları yapılmıştır. Son zamanlarda TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer alan kadın üyenin bir takımın taraftarı olduğunu açıkça dile getirerek galiz küfürler ettiği ve bu sezon şampiyonluk yaşayacaklarına dair videosu aslında söylediklerimizi tasdiklemektedir. Söz konusu üyenin yine TFF'deki bir kurul başkanının kızı olması
bu oluşumların nasıl yapıldığını da ayan beyan ortaya koymaktadır."
SORUMLULUKTAN KAÇMAYIZ
"Futbolun daha 4. haftadan yönetilemez hale gelmesi, hakemlerin bu denli tartışılıyor olması, PFDK ve Tahkim Kurulu'nun verdiği - veremediği
kararlara yükselen sesler TFF'nin ve kurullarının oluşum sürecindeki sancıların sonucudur. Trabzonspor'u hakem hatalarıyla yıldırmaya çalışanlar bilsin ki; Çalınmayan düdüklerle Trabzonspor'un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzonspor'un hakkını söke söke alma
dönemi başlamıştır. Herkes haddini ve yerini bilsin!"