Haddinizi bilin

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor yönetimi, henüz ligin başında yapılan hakem hatalarına ateş püskürdü. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan şunları söyledi:"Yapılanlar artık hakem hatası diyemeyeceğimiz boyutlara ulaşmıştır.F.Bahçe maçında Nwakaeme'nin ve Malatyaspor maçında Ekuban'ın % 100'lük penaltı pozisyonları es geçilmiştir. Bu ve buna benzer pozisyonlar ne sahadaki hakem ne de VAR'daki hakemler tarafından görülmemiştir."Tiyatro G.Birliği maçında tekrar sahneye konulmuştur. Yönettiği Trabzonspor karşılaşmalarında takımımıza 12 maçın 10'unda puan kaybı yaşatan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması bile bizim için bir skandal iken; yediğimiz golün öncesinde Sturridge'e yapılan faulü vermemesi ve akabinde VAR Sisteminden bu pozisyonun izlettirilme gereği bile duyulmaması olayıboyutuna taşımıştır. Yine Obi Mikel'e yapılan kasti faul de es geçimiştir. Şuna eminiz ki, TFF ile MHK tarafından Trabzonspor'abir şekildeçekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir.""TFF'nin oluşum sürecini yakından takip ettik. Uyarılarımıza rağmen TFF kurulları bir kulübün taraftarlarından oluşturulmuştur. Hatta iki kurul başkanının birbirinin ortağı olduğu gerçeğine rağmen etik kurallar hiçe sayılarak atamaları yapılmıştır. Son zamanlarda TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer alan kadın üyenin bir takımın taraftarı olduğunu açıkça dile getirerek galiz küfürler ettiği ve bu sezon şampiyonluk yaşayacaklarına dair videosu aslında söylediklerimizi tasdiklemektedir.bu oluşumların nasıl yapıldığını da ayan beyan ortaya koymaktadır.""Futbolun daha 4. haftadan yönetilemez hale gelmesi, hakemlerin bu denli tartışılıyor olması, PFDK ve Tahkim Kurulu'nunkararlara yükselen sesler TFF'nin ve kurullarının oluşum sürecindeki sancıların sonucudur. Trabzonspor'u hakem hatalarıyla yıldırmaya çalışanlar bilsin ki; Çalınmayan düdüklerle Trabzonspor'un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzonspor'un hakkınıdönemi başlamıştır. Herkes haddini ve yerini bilsin!"