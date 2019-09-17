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İşte 'un kadrosu

, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi ile oynayacağı karşılaşma için Madrid’e gitti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 15:08
İşte Trabzonspor'un Getafe kadrosu

Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.45'te özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Madrid şehrine hareket etti.

Trabzonspor'un Getafe maçı kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Abdulkadir Parmak, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Nwakaeme, Avdijaj, Sturridge, Sörloth, Muhammet Akpınar olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı.

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile Joao Pereira 18 Eylül Çarşamba günü 17.30'da Getafe Alfonso Pérez Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer, yine Alfonso Pérez Stadyumu'nda 18.00'de yapacağı antrenmanla ise hazırlıklarını tamamlayacak.

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İşte Trabzonspor'un Getafe kadrosu
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