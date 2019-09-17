Küçük Modric ELJİF star gibi dans ediyor!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattığı Makedon oyuncu Eljif Elmas performansıyla İtalyanları kendisine hayran bıraktı. Son olarak takımının Sampdoria'yı 2-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Eljif, Çizme basınından büyük övgü aldı. Corriere dello Sport, "Küçük Modric, zarafeti ile oyuna hakim oluyor. Bir star gibi dans ederken hemen bir canavara dönüşebiliyor. Sabit bir rolü yok çünkü hepsini yapabiliyor" diye yazarken, La Gazzetta dello Sport'ta ise, "Etkili ayaklara ve Gattuso'dan gelen karaktere sahip Makedon Elmas'ın kusursuz başlangıcının altını çizmeliyiz" yorumu yapıldı