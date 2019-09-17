Lemina bilmecesi!

BUGÜN NELER OLDU

sezon için Southampton'dan kiralanan Mario Lemina'nın ilk maçında sadece 30 dakika sahada kalabilmesi camiayı da endişelendirdi. Karın kaslarındaki gerilme nedeniyle geçtiğimiz sezon 4 ay forma giyemeyen Gabonlu oyuncunun sakatlığının nüksetme ihtimali herkesi korkuttu. İlk kez Beşiktaş'ın gündemine gelen oyuncu için Abdullah Avcı'ya verilen raporlar transferin de önüne geçmişti. Avcı'ya verilen bilgide,ifadeleri yer alırken Galatasaray risk alıp transferi bitirdi.Sarı-kırmızılılar ile sezon başı hazırlık kampı geçirmeyen oyuncu Kasımpaşa maçının 30. dakikasında karnını tutarak kenara gelirken sakatlık kâbusu da hortladı. Ancak midesinin bulandığının ortaya çıkması teknik heyet ve sağlık kurulunu sevindirdi.Şu anda 90 dakika sahada kalmanın çok uzağında olan Gabonlu orta saha, sürekli çalışıyor."Lemina'nın ciddi bir sakatlığı olsa imza öncesinde uzun tetkiklerin yapıldığı gün, bu raporlara yansırdı. Bir futbolcu 20 gün sahalardan uzak kalsa 45 dakikalık kondisyonunu kaybeder. Lemina'nın 2019'da çıktığı maç sayısı dört. Oyuncunun kendisini bulması için 2-3 haftaya ihtiyacı var. Ancak Belhanda'nın olmadığı dönemde Fatih Terim, onu hazır bulmazsa bir kez daha 30. dakikada oyundan alma riskine girmez. Ve orta sahada Nzonzi, Seri ve Ömer Bayram üçlüsü ile başlar."