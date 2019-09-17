TFF’ye dev çıkarma

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe yönetimi, dün Alanyaspor maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen nezaket ve hayırlı olsun ziyaretine sarı-lacivertli yönetim başkan Ali Koç'un yanı sıra yöneticilerile katıldı. Sarı-lacivertli kulübün 9 yönetici ile yaptığı ziyarette, ev sahibi TFF yönetimi de tam kadroydu.hazır bulundu. Fenerbahçe heyetine tesisler gezdirilirken birlikte yemek yenildi.TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ali Koç ve kurmaylarına tesisleri gezdirirken TFF yönetiminde yer alan F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Selim Soydan'ın fotoğrafı önünde bir süre sohbet edildi. Her iki başkan sonrasında da FB TV'ye ortak röportaj verdi.F.Bahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Özdemir'e "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi kupürünün çerçeveletilmiş halini hediye ederken, TFF heyeti F.Bahçe yöneticilerine adlarına hazırlanan formaları verdi.