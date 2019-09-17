TFF’ye dev çıkarma

Fenerbahçe yönetimi, dün Alanyaspor maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen nezaket ve hayırlı olsun ziyaretine sarı-lacivertli yönetim başkan Ali Koç'un yanı sıra yöneticiler Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu
ile katıldı. Sarı-lacivertli kulübün 9 yönetici ile yaptığı ziyarette, ev sahibi TFF yönetimi de tam kadroydu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyeleri Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş
hazır bulundu. Fenerbahçe heyetine tesisler gezdirilirken birlikte yemek yenildi.
HEM ZİYARET HEM YEMEK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ali Koç ve kurmaylarına tesisleri gezdirirken TFF yönetiminde yer alan F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Selim Soydan'ın fotoğrafı önünde bir süre sohbet edildi. Her iki başkan sonrasında da FB TV'ye ortak röportaj verdi.
EN ÇOK ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Özdemir'e "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi kupürünün çerçeveletilmiş halini hediye ederken, TFF heyeti F.Bahçe yöneticilerine adlarına hazırlanan formaları verdi.