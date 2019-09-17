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Avrupa Ligi - maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde temsilcimiz K Grubu’ndaki ilk karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa Ligi’ndeki ilk mücadelesine deplasmanda çıkacak olan siyah beyazlı takım Slovakya’nın önemli temsilcilerinden ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hakkında bilgileri merak eden futbolseverler ‘UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?’ sorusunun yanıtını arıyorlar.

Giriş Tarihi: 17.9.2019 23:39
UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 19 Eylül Perşembe günü Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Beşiktaş Slovan Bratislava maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak' sorusunun yanıtını arıyorlar. Beşiktaş'ta sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco idmana katılmazken, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı. Peki, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte bu soruların yanıtları…

SLOVAN BRATİSLAVA - BEŞİKTAŞ UEFA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava - Beşiktaş UEFA maçı 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında 19 Eylül Perşembe günü Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanı başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi. Çalışmaya sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmazken, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas çalışmaları yapılırken, çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla çalışma sona erdi.

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UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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