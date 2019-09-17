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’da rezalet

Muratpaşa Belediyespor , ile Selanik’te oynadığı rövanş maçında holiganların tacizine uğradı, Türk bayrağı salona asılmadı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Yunanistan’da rezalet
Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı, Yunanistan temsilcisi PAOK ile oynadığı maçlarda zor anlar yaşadı. Kurallar mazeret gösterilip iki maçta da Türk bayrağının salona asılmasına izin verilmezken, fanatik Yunan taraftarları kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdüler. Oyuncularımızın ayaklarının kayması için salona yağ fırlattılar. Bunları karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar" diye konuştu. Cuma günü oynanan ilk maçı 32-25 kaybeden ekibimiz ikinci maçta rakibi ile 24- 24 berabere kalıp elenirken, yaşananlara büyük tepki gösterdi. İki karşılaşmada da salona Türk bayrağı asılmazken, Muratpaşa sahaya ay-yıldızlı kırmızı-beyaz forma ile çıktı ve EHF'ye gerekli şikayetleri de yaptı.
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Yunanistan’da rezalet
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