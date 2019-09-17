Yunanistan’da rezalet

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Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı, Yunanistan temsilcisi PAOK ile oynadığı maçlarda zor anlar yaşadı. Kurallar mazeret gösterilip iki maçta da Türk bayrağının salona asılmasına izin verilmezken, fanatik Yunan taraftarları kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,diye konuştu. Cuma günü oynanan ilk maçı 32-25 kaybeden ekibimiz ikinci maçta rakibi ile 24- 24 berabere kalıp elenirken, yaşananlara büyük tepki gösterdi. İki karşılaşmada da salona Türk bayrağı asılmazken, Muratpaşa sahaya ay-yıldızlı kırmızı-beyaz forma ile çıktı ve EHF'ye gerekli şikayetleri de yaptı.