Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, algı operasyonu yapıldığını belirtti ve kural hatası nedeniyle Alanyaspor maçının tekrarını isteyeceklerini söyledi. Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"TÜRK FUTBOLUNA ALGI OPERASYONU İLE YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Kural hatası bize göre var. Yeni kurallar yeni düzenlemeler tam olarak yorumcular tarafından idrak edilmemiş. Federasyonun bu konuda daha sağlıklı bilgilendirme yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bize göre var kural hatası ve bu doğrultuda başvurumuzu yapacağız. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır, o federasyona kalmış. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan, kurallar incelenerek karar verilmelidir. Ama ne yazık ki algı operasyonları şimdiden başladı. Türk futboluna algı operasyonu ile yön verilmeye çalışıldığını biliyoruz."

"MHK BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI..."

Başkan Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bir gazetede çıkan açıklamaları üzerine şu sözleri sarf etti:

"Bir gazetede MHK Başkanı'nın bir açıklaması çıkmış. Ben bu açıklamanın yapıldığına ihtimal vermek istemiyorum. Bu tecrübedeki ve bu konumdaki birinin böyle bir hata yapacağına inanmıyorum. MHK'nin yapacağı bir incelemede MHK'nin başındaki kişinin daha başvuru yapılmadan böyle bir açıklama yapacağına ben imkan dahilinde bulmuyorum. Böyle bir açıklama yaptıysa da yanlış olmuştur."

FATİH TERİM'E SERT CEVAP!

Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Geçen sene organize yapılan işler bu sene profesyonelce yapılmaya başlandı. Avrupa'da maçlar sahada, Türkiye'de ise masada kazanılıyor" açıklamalarına yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:

"Dünkü basın toplantısında yapılan açıklamaları duymadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Daha önceki açıklamalarını duydum. Onları fıtratında olan bir şey. Dolayısıyla ben yorum yapmak istemiyorum. Geçenlerde Avrupa Kulüpler Birliği'nin yönetim kuruluna seçildik. Dünya neler konuşuyor, Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor, yeni formatlar ve hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenlen üstünde duruluyor. Ama bizim ülkemizde tweet 19.05'te atılmış bu konuşuluyor. Nasıl olur da bir insanın sicili hem futbolculuk hayatında hem de antrenörlük hayatında bu kadar bozuk olabiliyor, bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor... Bunları konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyoruz. Biz spor kulüpleri olarak sahada bir gün rekabet ediyoruz, onun dışındaki günlerde ise omuz omuza verip marka değerini yükseltmek için çalışmalar yapıyoruz. Bizi imada bulunan çok açıklamalar oluyor. Ama biz bunlara cevap vermiyoruz. Siz sorduğunuz için söylüyorum.