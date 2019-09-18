Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi grup maçları başlıyor. İlk Hafta karşılaşmalarında D grubunda mücadele eden Bayer Leverkusen ile Lokomotiv Moskova yeşil sahalarda buluşuyor. Bu keyifli karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler arama motorlarında Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu yoğun olarak arama motorlarında araştırıyorlar. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

BAYER LEVERKUSEN LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;