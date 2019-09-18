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Erzurumspor, ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 13:46
Erzurumspor, Erkan Sözeri ile anlaştı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girildiği ifade edildi.

Yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya varıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muzaffer Bilazer hocamızın ayrılışının ardından birçok değerli teknik direktör ile temaslarımız oldu. Belli aşamaya geldiğimiz adaylarla anlaşma sağlayamadık. Yeniden gerekli değerlendirmeleri yaparak o süreçte Giresunspor'dan ayrılmış Erkan Sözeri ile anlaştık. Hocamıza, teknik heyetine hoş geldiniz diyor, Erzurumspor'umuza ve camiamıza hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Açıklamada, bugün yapılacak antrenmanda takımın başında Erkan Sözeri ve ekibinin bulunacağı belirtildi.

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Erzurumspor, Erkan Sözeri ile anlaştı
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