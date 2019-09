Fatih Terim: Bu müziği özledim

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün basının karşısındaydı. Ryan Babel ve Ryan Donk ile birlikte düzenlenen basın toplantısında deneyimli teknik adam, Belhanda'nın kaybının takım adına çok kötü olduğunu ve Faslı oyuncunun 'anahtar' olduğunu belirtirken ligdeki 4 haftadan memnun olmadığını vurguladı ve şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi şu anda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri. Bu kapıdan girince sadece futbol görülmez. Müthiş bir ekonomi var. Şampiyonlar Ligi müziğini çok özledim. Nerede olduğumu hatırlatıyor. Kazanmak için sahada olacağız. Bu müzik size nerede olduğunuzu hatırlatıyor. Favorilere saygılıyız ama ilginç bir grup olacak."

ITALYANCA BASIN TOPLANTISI

CLUB Brugge'e transfer olan Diagne'ye teşekkürlerini gönderen ve başarı dileyen Terim, Falcao konusunda ise İtalyanca gelen soruya aynı dille karşılık verdi. Falcao'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu vurgulayan Terim, "Falcao'nun transfer nedeniyle 2-3 haftalık eksiği oldu. Sabah 11'deki idmana sabah 9'da gelip dörtte gidiyor. Önemli bir örnek" ifadelerini kullandı.

CİMBOM 100'ÜMÜZÜ GÜLDÜR!

Sarı-kırmızılılar bugün Club Brugge'ü devirirse Avrupa'daki 100. zaferine ulaşacak

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi arenasındaki temsilcisi Galatasaray bugün Club Brugge deplasmanında sahaya çıkıyor. TSİ 19.55'te başlayacak maçla birlikte sarı-kırmızılılar tarihindeki 280. maça çıkacak. Daha önce 99 galibiyet ve 107 mağlubiyet alan Galatasaray, kazanması durumunda da dalya diyecek! Sarı-kırmızılı taraftarlar Belçika'ya giden kafileye sevgi gösterilerinde bulunurken gurbetçiler de Belçika'ya yoğun destek ile kafileyi karşıladı. Club Brugge maçı kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Muslera, Şener, Seri, Adem, Selçuk, Falcao, Babel, Donk, Ömer, Mariano, Andone, Luyindama, Okan, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Emre, Lemina.

YÜK SERİ'NİN OMUZLARINDA

DEVLER Ligi'nin ilk haftasında sarı-kırmızılılarda en önemli eksiklik Younes Belhanda. Kasımpaşa maçında çenesinde kırıklar oluşan Faslı oyuncu bugün yerini Michael Seri'ye bırakacak. Orta sahada Fatih Terim, defansif yükü Nzonzi'ye vermeye hazırlanırken Seri ise oyun kurma ve takımı hücuma taşımakla görevli. Terim, orta alandaki 3. oyuncu tercihini ise Ömer Bayram'dan yana kullanacak. Fiziksel durumu yeterli olmayan Lemina kulübede oturacak.

EL TIGRE'DEN 14 'DEV' GOL

BELÇIKA deplasmanında Galatasaray'ın en önemli silahı Radamel Falcao olacak. 2009-10 sezonunda Porto ile Şampiyonlar Ligi macerasına başlayan Kolombiyalı oyuncu sonrasında 3 sezon da Monaco ile Devler Ligi'nde sahne aldı. Falcao 4 sezon oynadığı ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 28 maça çıkarken 14 kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon Monaco ile Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta sahaya çıkarken bu karşılaşmalarda ise gol atmayı başaramadı.

2018-19'DA 4 PUANDA KALDI

SARI-KIRMIZILILAR geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde beklediğini bulamamıştı. D grubunda mücadele eden sarı-kırmızılılar Porto'nun lider olduğu grupta Schalke'nin gerisinde kalıp 3. sırada ligi tamamladı ve UEFA Avrupa bileti aldı. Aslan 1 galibiyetle tamamladığı Şampiyonlar Ligi gruplarından sonra Benfica'ya 1-2 ve 0-0'lık skorlarla son 32 turunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Waiting for the Champions League like... 👀 pic.twitter.com/pP989iR3BW