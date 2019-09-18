UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Bu zorlu ve bir o kadar da keyifli maçı takip etmek isteyen futbolseverler Shakhtar Donetsk Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Shakhtar Donetsk Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tüm bilgileri…

SHAKHTAR DONETSK MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk Manchester City maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;