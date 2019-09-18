Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Slovan Bratislava Beşiktaş ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde 115. Karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya konuk olacak. Bu sezon ligde beklediği başlangıcı yapamayan siyah beyazlı takım, bu karşılaşmayı kazanarak hem Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak hem de moral depolamak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?' sorusunu aratıyor. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtını sizler için hazırladık. Beşiktaş'ın maçı ne zaman? İşte detaylar…

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

Slovan Bratislava - Beşiktaş UEFA maçı 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında 19 Eylül Perşembe günü Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanı başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi. Çalışmaya sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmazken, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas çalışmaları yapılırken, çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla çalışma sona erdi.