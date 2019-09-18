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Son dakika haberi: maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme!

, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında Belçika deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim ve öğrencileri bu önemli maçtan galibiyetle ayrılarak turnuvaya moralle başlamanın planlarını yapıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar ise maç öncesi mücadelenin yayın kanalı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. ‘’ Galatasaray maçı hangi kanalda’’ sorusunun cevabı merak konusu oldu. Öte yandan yaşanan son dakika gelişmesine göre Fatih Terim, ilk 11’ini netleştirdi. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 11:08
Son dakika haberi: Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dün akşam oynanan maçlar ile başladı. Bugün ise gözler 'ın Belçika deplasmanında oynayacağı mücadeleye çevrildi. Zorlu bir grupta yer alan sarı kırmızılı temsilcimiz A grubundaki ilk maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Turnuvaya moralle başlamak isteyen Fatih Terim ve öğrencileri son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar ise maçın yayın kanalı ile ilgili bilgileri merak ediyor. '' Galatasaray maçı hangi kanalda'' bu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte son dakika gelişmeleri!

CLUB BRUGGE GALATASAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahne alıyor. 19:55'te oynanacak maçın yayın kanalı da belli oldu.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Fatih Terim, Club Brugge karşısında sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme!
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