Son dakika haberi: Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dün akşam oynanan maçlar ile başladı. Bugün ise gözler Galatasaray'ın Belçika deplasmanında oynayacağı mücadeleye çevrildi. Zorlu bir grupta yer alan sarı kırmızılı temsilcimiz A grubundaki ilk maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Turnuvaya moralle başlamak isteyen Fatih Terim ve öğrencileri son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar ise maçın yayın kanalı ile ilgili bilgileri merak ediyor. ''Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda'' bu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte son dakika gelişmeleri!

CLUB BRUGGE GALATASAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahne alıyor. 19:55'te oynanacak maçın yayın kanalı da belli oldu.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Fatih Terim, Club Brugge karşısında sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

İşte detaylar;