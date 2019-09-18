UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşaması, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına TSİ 19.55'te konuk olacak.

Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İtalya'nın Roma, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg)

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya)

19.55 Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç)

19.55 Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya)

19.55 Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye)

19.55 LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç)

19.55 PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.55 Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya)

19.55 Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya)

19.55 Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz)

19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda)

22.00 Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre)

22.00 Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna)

22.00 Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa)

22.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya)

22.00 Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

22.00 Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş (Türkiye)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan)

22.00 Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 12 grubunda, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

"Kupa 2"de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak.

- Gruplar

A Grubu: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre)

C Grubu: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye)

D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya)

E Grubu: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), Cluj (Romanya)

F Grubu: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz)

G Grubu: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya)

H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)

I Grubu: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna)

J Grubu: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya)

K Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya)

L Grubu: Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), AZ Alkmaar (Hollanda)

- Maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 19 Eylül

Grup 2. maçları: 3 Ekim

Grup 3. maçları: 24 Ekim

Grup 4. maçları: 6-7 Kasım

Grup 5. maçları: 27 Kasım

Grup 6. maçları: 12 Aralık

Son 32 turu ilk maçları: 20 Şubat 2020

Son 32 turu rövanş maçları: 27 Şubat 2020

Son 16 turu ilk maçları: 12 Mart 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 19 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 9 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 16 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 7 Mayıs 2020

Final maçı: 27 Mayıs 2020