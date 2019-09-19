Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İngiliz basınından çarpıcı Daniel Sturridge iddiası: Futboldan men edilebilir

İngiliz basınından çarpıcı iddiası: Futboldan men edilebilir

Giriş Tarihi: 19.9.2019
İngiliz basınından çarpıcı Daniel Sturridge iddiası: Futboldan men edilebilir

TRABZONSPOR'UN uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Daniel Sturridge ile ilgili İngiliz basınında vahim bir iddia ortaya atıldı.

Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, İngiliz santrforun daha önce bulaştığı bahis şikesi nedeniyle futboldan men edilme ihtimalinin olduğunu yazdı.

Haberde, İngiltere Futbol Federasyonu FA'in, yıldız futbolcuya geçtiğimiz Temmuz ayında bağımsız ceza komisyonu tarafından bahis şikesi gerekçesiyle verilen 6 hafta men ve 75 bin sterlin para cezasına itiraz ettiğini ve kararın bozulması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'na oyuncunun lisansının iptal edilmesi için başvuruda bulunacağını yazdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz basınından çarpıcı Daniel Sturridge iddiası: Futboldan men edilebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN