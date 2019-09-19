Maçın röntgeni: Club Brugge 1-1 Galatasaray

GALATASARAY 0-0 beraberlikle ayrıldığı Club Brugge deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyun sergiledi.

GENÇ ve hızlı siyahi kanat oyunculara sahip Belçika ekibinin tempo yapmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar topa sahip oldu ve oyunu soğuttu. Galatasaray öne geçecek pozisyonu da buldu; Mata'dan topu kapan Babel golle bitirmesi gereken atakta topu kaleci Mignolet'in üstüne vurup, fırsatı harcadı.

BELHANDA'NIN yokluğuna Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsü ile orta sahayı kalabalık tutmaya çalışan Galatasaray'da Lemina'nın maç eksiği fazlasıyla göze çarptı. Lemina'nın kaptırdığı ve Brugge kontratağına dönüşen pozisyonda direkten dönen topta şans yanımızdaydı. Bu seviyelerin oyuncusu Falcao'yu ise hiç topla buluşturamadık.

İKİNCİ yarı Luyindama'nın bireysel hatasında Muslera kalesinde devleşti ve gole izin vermedi. Nzonzi ve Seri geldikleri günden beri en iyi oyunlarını oynadı ve Galatasaray, Belçika'da küçümsenmemesi gereken bir puanı aldı.

YİNE KAZANAMADI

SON yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yüzü bir türlü gülmeyen Galatasaray, İstanbul'a beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılı takım, Aralık 2013'te Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 kazandığı Juventus maçından sonra çıktığı 19 Devler Ligi maçının sadece ikisini alabildi. Cimbom, bu karşılaşmalardan 5 beraberlik çıkarırken, 12 kez de kaybetti. Galatasaray, son 6 maçının 5'inde ise topu ağlarla buluşturamadı.

FALCAO ZAMAN İSTEDİ

Kolombiyalı golcü "Şampiyonlar Ligi'nde her puan değerli. Bundan sonra büyük takımlarla oynayacağız. İyi çalışmamız gerekiyor. Hem takımın bana hem benim takıma alışmam için zamana ihtiyaç var" dedi.

DÜN GECE FALCAO

Topla buluşma: 40

Şut: 2

İsabetli Şut: 0

İsabetli Pas Yüzdesi: 70,8

İkili Mücadele: 19

Kazanılan İkili Mücadele: 6

SICILIN PARAYLA, REKLAMLA, NÜFUSLA DOLDURULAMADIĞI YERDEYIZ

FATIH TERIM'den Ali Koç'a, cevap geldi: Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundayız. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Dönünce kimin ne dediğine bakacağız, değerse cevap vereceğiz.."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkındaki sözlerine maç sonrası cevap verdi. Terim, "Maçtan evvel yapılan açıklamaları öğrendim, hedef buysa... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundayız. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin parayla, reklamla, nüfusla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız. Değerse cevap vereceğiz. Bugüne kadar herkes gerekeni aldı" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı maç için ise, "Takım gün geçtikçe daha iyi olacağının sinyalini verdi. 60'tan sonra fizik olarak oyunda kalmak beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde dışarıda kaybetmemek önemli. Avantajlı dönüyoruz" ifadesini kullandı.

BABEL BURADA KAÇIRDI BAŞKASINA ATAR; ÖDEŞİRİZ

TERIM, Babel'in ilk yarıda kaçırdığı gol için de, "Kendisi de çok üzüldü. Zaten maç içindeki performansını da etkiledi bu. Ama o bizim için çok önemli bir futbolcu. Rakibin sağ beki hiç ileri çıkamadı. İsmi bile yetti. Bu maçta kaçırdı, başkasına atar ödeşiriz" dedi.

10'UN YERINE SERI+LEMINA

Fatih Terim, Belhanda'nın yokluğunda orta sahada Lemina+Seri ikilisi ile oynamayı tercih etti.

DEVLER LİGİ'NDE FATİH TERİM

55 Maç

22 Galibiyet

9 Beraberlik

24 Mağlubiyet

PSG, REAL'İ ÜÇLEDİ

G.Saray'ın yer aldığı A Grubu'ndaki diğer maçta PGS, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Fransız ekibini 3 puana taşıyan golleri, Di Maria (2) ve Thomas Meunier kaydetti.