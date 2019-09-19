Roma Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Roma Başakşehir maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz senelerde ligde gösterdiği iyi performans ile son yıllarda Avrupa vizesi almaya hak kazanan temsilcimiz, bu sezona ligde iyi bir başlangıç yapamadı. Öte yandan tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Roma, daha önceki iki tecrübesinde de gruptan çıkmayı başardı. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Roma Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda' sorusuna yanıt arıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak Roma Başakşehir maçıyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? ROMA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Roma Başakşehir maçı yayın kanalı, maç saati ve ilk 11'ler ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…