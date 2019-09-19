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Roma Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Roma Başakşehir maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubundaki ilk maçında İtalyan devi Roma ile karşı karşıya gelecek. Roma Başakşehir maçı hangi kanalda? Son yıllarda ligde gösterdiği başarılı performansın aksine bu sezon kötü bir başlangıç yapan temsilcimizin karşılaşması öncesi futbolseverler ‘Roma Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta’ aratmasını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Roma Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 11:17
Roma Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Roma Başakşehir maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz senelerde ligde gösterdiği iyi performans ile son yıllarda Avrupa vizesi almaya hak kazanan temsilcimiz, bu sezona ligde iyi bir başlangıç yapamadı. Öte yandan tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Roma, daha önceki iki tecrübesinde de gruptan çıkmayı başardı. Futbolseverler karşılaşma öncesi '' sorusuna yanıt arıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak Roma Başakşehir maçıyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? ROMA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Roma Başakşehir maçı yayın kanalı, maç saati ve ilk 11'ler ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Roma Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Roma Başakşehir maçı ne zaman?
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