Roma Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roma Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir, İtalya deplasmında Roma karşısında ter dökecek. Ligde istediğini bulamayan ve 4 maç sonunda dört puanda kalan turuncu lacivertli ekip, Roma karşısında kötü gidişatı sonlandırmak ve bir sürprize imza atmak istiyor.

Tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Roma, daha önceki iki tecrübesinde de gruptan çıkmayı başardı. Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçta galip gelemeyen ve gol atamayan Başakşehir, son üç karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. İç sahada çıktığı son dokuz Avrupa kupası maçının sekizini kazanan Roma, tek yenilgisini geçen sezon Real Madrid'den aldı (0-2). Peki, Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından Roma Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.