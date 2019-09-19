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maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roma Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati!

Temsilcimiz Medipol , J Grubu ilk maçı kapsamında İtalya deplasmanında 'ya konuk oluyor. Ligde gösterdiği kötü perfomansı tersine çevirmek isteyen turuncu lacivertli ekip, Roma deplasmından puan çıkartmak için sahada olacak. Avrupa kupalarında 21. maçına çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, İtalyan devini devirerek bir sürprize imza atmak istiyor. Hal böyle olunca, Roma Başakşehir maçı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Peki, Roma Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haberimizin detaylarından Roma Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinebilir; tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 20:20
Roma Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roma Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Medipol , İtalya deplasmında karşısında ter dökecek. Ligde istediğini bulamayan ve 4 maç sonunda dört puanda kalan turuncu lacivertli ekip, Roma karşısında kötü gidişatı sonlandırmak ve bir sürprize imza atmak istiyor.

Tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Roma, daha önceki iki tecrübesinde de gruptan çıkmayı başardı. Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçta galip gelemeyen ve gol atamayan Başakşehir, son üç karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. İç sahada çıktığı son dokuz Avrupa kupası maçının sekizini kazanan Roma, tek yenilgisini geçen sezon Real Madrid'den aldı (0-2). Peki, Roma Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından Roma Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Roma Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roma Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati!
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