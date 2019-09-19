Son dakika: Beşiktaş'ta Mohamed Elneny'nin cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 4. haftasıdna oynanan Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçında doğrudan kırmızı kart gören Olarenwaju Kayode ve Mohamed Elneny'nin cezalarını açıkladı. Gazişehir Gaziantep'in Nijeryalı forveti Kayode 3 maç men ce 13 bin TL para cezası alırken Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny ise 3 maç men ve 12 bin TL para cezası aldı. Öte yandan PFDK, söz konusu maçta yaşanan tribün olayları sebebiyle Gazişehir Gaziantep'e 24 bin TL para cezası verirken Beşiktaş'a ise toplamda 60 bin TL para cezası.

PFDK tarafından Süper Lig takımlarına verilen cezalar şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 11 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.09.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"