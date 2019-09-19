Tartışılan ikiliye kritik maçta görev

BUGÜN NELER OLDU

MHK'NIN Süper Lig'in 5. haftasının hakemlerini açıklaması yeni bir polemiği de beraberinde getirdi. Kural hatası ve verilmeyen 3 penaltı pozisyonu ile tartışma konusu olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halis Özkahya ile karşılaşmanın VAR hakemi Suat Arslanboğa, pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Başakşehir mücadelesine atandı. Ancak bu sefer Arslanboğa sahada, Özkahya VAR'ın başında olacak. Trabzonspor- Gençlerbirliği maçında bordomavililer aleyhine düdükleri ile tepki çeken Mete Kalkavan'a ise görev verilmedi. Ligde 5. haftanın hakemleri şöyle: