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'den skandal maç yorumu

maçından sonra bir yöneticisinin “Zaten siz de iyi oynamadınız” dediğini söyleyen Başkanı , federasyonu ağır sözlerle eleştirdi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
TFF'den skandal maç yorumu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ile ilgili yaşanan tartışmalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e gerekli uyarıları yaptık" diyen Ağaoğlu şöyle konuştu:

"Bugün iki kulübümüzün birbirini suçlamaları hiç hoş değil. Nazik olarak uyarıyoruz. Aldığımız cevap, 'Bize inanın güvenin' biz zaten güveniyoruz. Gençlerbirliği maçından sonra konuştuğumuz bir TFF yetkilisi 'Zaten iyi de oynamadınız' dedi. Biz iyi oynarız kötü oynarız, hakem iyi olmak zorunda. İyi oynamadık diye hakem bizi cezalandıracak mı? Ben kötü oynadım diye kurallar şekil mi değiştiriyor? Böyle saçma sapan şey olmaz. Kurullar da lütfen TFF'nin işini kolaylaştırsın. TFF Başkanı kurullara hakim olamıyor. Manzara hoş değil... Tartışma 4. haftada bu boyutlara ulaşıyorsa yazık."

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TFF'den skandal maç yorumu
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