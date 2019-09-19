Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a terapi

GENÇLERBIRLIĞI maçında kaçırdığı net pozisyonlarla taraftarı kızdıran ve çok eleştirilen Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth'a hocası Ünal Karaman'dan destek geldi. Getafe maçında ilk 11'de sahaya süreceği 23 yaşındaki oyuncuyla özel bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcının, "Takıma geldiğinden beri attığın gollerle fark yarattın. Sana güveniyorum. Bu önemli maçta da gol atacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

Sörloth'un 8 maçta 4 golü bulunuyor.

Puan ya da puanlar alacağız

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçında kendi oyunlarını oynayarak kazanmak istediklerini söyledi. Trabzonspor'a yakışan bir futbol sergilemek istediklerini belirten Karaman, nasıl bir sistemle oynayacakları sorusuna, "Sistemi oyuncu belirler. Biz geçen seneden beri idmanlıyız. Zorluklarla mücadele ettik. Yeni katılan arkadaşlarımızın özverisiyle bizi daha iyi noktaya taşıyacak bir planımız olacak. Ne yaptığımızı iyi biliyoruz" dedi. İşlerinin zor olduğunu kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz iyi durumda ama bizim çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor. En iyi şekilde mücadele edip puan ya da puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.

130

TRABZONSPOR, Avrupa kupalarındaki 130. maçına çıkacak. Bordomavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

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FIRTINA, İspanya takımları karşısında oynadığı 13 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Trabzon, 6 kez tur mücadelesi verdiği rakipleri karşısında başarılı olamadı