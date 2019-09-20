Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CHP'den Galatasaray'a büyük ayıp

CHP'den Galatasaray'a büyük ayıp

Galatasaray Teknik Direktörü ’e küfür edip, hakaretler yağdıran CHP Gençlik Kolları MYK üyesi büyük tepki gördü, istifaya davet edildi.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 19:32
CHP'den Galatasaray'a büyük ayıp

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Yılmaz'ın sosyal medyada Fatih Terim hakkında yaptığı yorum Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı, isyan ettirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim için "Bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur?" şeklindeki sözlerine Twitter'da gönderme yaparak, "Keşke sadece sicili bozuk olsa, aynı zamanda kanı da bozuk" ifadelerini kullanan Gökhan Yılmaz, sarı-kırmızılı kulübü ayağa kaldırdı.

Yılmaz'a öfke kusan Galatasaraylılar, CHP'ye de tepki gösterdi: "Bu adamları partinizde nasıl barındırıyorsunuz? Yazıklar olsun... Kemal Kılıçdaroğlu bunları görmüyor mu?"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'den Galatasaray'a büyük ayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN