Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 21:25
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.

Özel program dahilinde çalışan Hasan Ali Kaldırım dışında tüm oyuncuların akşam antrenmanında yer aldığı aktarıldı. Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla'nın ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı ifade edildi.

Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin tesislerde kampa girdiği belirtildi. Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşma, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN