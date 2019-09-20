Şaka gibi!

LJAJİC'İ

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz sezondan bu yana savunmadaki bireysel hatalardan çok çeken Beşiktaş, bu durumu bir türlü düzeltemedi. 14. dakikada, Rebocho'da zincirleme yapınca rakip erken gol bularak öne geçti.Büyük oranda topa sahip olan Kartal, Ljajic'in organizatörlüğüylehücum girişimlerini daha sık yaptı. Nitekim iki gol de bu oyuncuların hazırladığı pozisyonlarla geldi.İkinci devreye daha iyi başlayan taraf ev sahibiydi. 58'de Sporar'ın takımı adına attığı ikinci goldebu golle ev sahibi daha da hırslandı. Fizik gücünü iyi kullanan Bratislava, Beşiktaş'ı orta sahada sert karşıladı.Uzatma dakikalarında üst üste iki gol yiyen Beşiktaş'ın savunması dün adeta sahada yok gibiydi.büyük umutlarla başladığı Avrupa macerasında hüsran yaşadı.Beşiktaş, Bratislava'dan eli boş dönerken Victor Ruiz'i de sakatlığa kurban verdi. Brezilyalı futbolcunun adelesinde yırtık olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin pazartesi günü oynayacağı Başakşehir maçında kırmızı kart cezalısı Vida ve kasığında zorlanma olan Roco'nun yanı sıra Ruiz de forma giyemeyecek. Elinde stoper kalmayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya nasıl bir defans kurgusuyla çıkacağı ise merak konusu.Slovan Bratislava'nın ilk golünde Rebocho ile çarpışan Loris Karius boşa çıkıp topu kaçırdı. İkincisinde ise Victor Ruiz meşin yuvarlağa müdahale edemedi. Pozisyonları affetmeyen isim ise Sporar oldu.Maçın 38. dakikasında Adem Ljajic, ceza sahası içinde rakip oyuncunun darbesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı es geçerken, Boşnak asıllı futbolcuya kandırmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.