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Şaka gibi!

Sezona kötü başlayan , Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Slovan Bratislava'dan trajikomik bir yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takımın yediği ilk iki gole ve 'in bireysel hataları damga vurdu. Son anlarına berabere girilen karşılaşmada rakibin diğer iki golü ise uzatma dakikalarında geldi. Hücumda da üretken olamayan Kartal'ı, Ljajic'in penaltısı ve Bozhikov'un ters vuruşu kurtarmaya yetmedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Şaka gibi!
MAÇIN RÖNTGENİ
Geçtiğimiz sezondan bu yana savunmadaki bireysel hatalardan çok çeken Beşiktaş, bu durumu bir türlü düzeltemedi. 14. dakikada Karius'un büyük hatasına, Rebocho'da zincirleme yapınca rakip erken gol bularak öne geçti.
Büyük oranda topa sahip olan Kartal, Ljajic'in organizatörlüğüyle N'Koudou'nun kanadından hücum girişimlerini daha sık yaptı. Nitekim iki gol de bu oyuncuların hazırladığı pozisyonlarla geldi.
İkinci devreye daha iyi başlayan taraf ev sahibiydi. 58'de Sporar'ın takımı adına attığı ikinci golde Ruiz topu ıskaladı bu golle ev sahibi daha da hırslandı. Fizik gücünü iyi kullanan Bratislava, Beşiktaş'ı orta sahada sert karşıladı.
Uzatma dakikalarında üst üste iki gol yiyen Beşiktaş'ın savunması dün adeta sahada yok gibiydi. Bratislava'dan 4 gol yiyen siyahbeyazlılar, büyük umutlarla başladığı Avrupa macerasında hüsran yaşadı.

SAVUNMA ÇÖKTÜ
Beşiktaş, Bratislava'dan eli boş dönerken Victor Ruiz'i de sakatlığa kurban verdi. Brezilyalı futbolcunun adelesinde yırtık olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin pazartesi günü oynayacağı Başakşehir maçında kırmızı kart cezalısı Vida ve kasığında zorlanma olan Roco'nun yanı sıra Ruiz de forma giyemeyecek. Elinde stoper kalmayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya nasıl bir defans kurgusuyla çıkacağı ise merak konusu.

ACEMİLER MANGASI!
Slovan Bratislava'nın ilk golünde Rebocho ile çarpışan Loris Karius boşa çıkıp topu kaçırdı. İkincisinde ise Victor Ruiz meşin yuvarlağa müdahale edemedi. Pozisyonları affetmeyen isim ise Sporar oldu.

HAKEM PENALTI VERECEĞİNE LJAJİC'İ CEZALANDIRDI
Maçın 38. dakikasında Adem Ljajic, ceza sahası içinde rakip oyuncunun darbesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı es geçerken, Boşnak asıllı futbolcuya kandırmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.

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