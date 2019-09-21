Heyecanla beklenen Atletico Madrid Celta Vigo maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunları şimdiden '' Atletico Madrid Celta Vigo maçı ne zaman? Atletico Madrid Celta Vigo maçı saat kaçta? '' sorularına arama motorundan yanıt aramaya başladı. Takımların son durumlarına bakacak olursak Atletıco Madrıd kendi sahasında Celta Vıgo ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı. İşte maç hakkında tüm detaylar…

ATLETİCO MADRİD -CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Wanda Metropolitano stadyumunda bugün oynanacak ve saat 19:30 başlayacak. Karşılaşmayı hakem Melero Lopez, Mario yönetecek.

TAKIMLARIN SON DURUMLARI

ATLETICO MADRID kendi sahasında CELTA VIGO ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

Marcos Llorente 2 sarı kartla ATLETICO MADRID takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. CELTA VIGO takımından Kevin Vazquez 2 sarı kart gördü.

Bundan bir sene önce CELTA VIGO, 7 puanla 3. sıradaydı. Şu anda ise 4 puanla 16. sırada.