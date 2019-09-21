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gibi golcü:

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü , hayat tarzı ve profesyonelliği ile ’e benzetiliyor.

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Bafetimbi Gomis gibi golcü: Radamel Falcao

Sarı-kırmızılı kulüp yüzünü yeniden lige çevirirken takım içinde en çok konuşulan isimlerden biri de Radamel Falcao… Kolombiyalı golcü Aslan'ın eski kralı Gomis'le de benzer özellikler taşıyor.

İşte Falcao'dan detaylar:

Florya'ya takımdan önce ilk giren ve tesislerden son çıkan isim hep Falcao…
Tesisteki güvenlikten aşçısına herkese Türkçe 'merhaba' diye selam veriyor, hal hatır soruyor.
İdmanlar dışında salonda bireysel çalışıyor.
Gomis gibi herkesle iletişim halinde.
Eşi ve 3 çocuğu ile birlikte İstanbul'a kalıcı olarak gelen Falcao, Gomis gibi İstanbul'a aşık oldu. Sık sık Bebek'te yürüyüş yapıyor.
Otelde kalmak istemeyen Kolombiyalı yıldız ve eşi Boğaz'a yakın yerlerde ev bakıyor.

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Falcao, Galatasaray'dan 3 sezon için garanti ücret olarak 15 milyon Euro kazanacak.

  • Falcao'nun eşi Lorelei Taron, İstanbul'dan sık sık fotoğraf paylaşıyor...
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Bafetimbi Gomis gibi golcü: Radamel Falcao
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