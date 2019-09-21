CHP’den Galatasaray’a büyük ayıp

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Yılmaz'ın sosyal medyada Fatih Terim hakkında yaptığı yorum Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı, isyan ettirdi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim için "Bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur?" şeklindeki sözlerine Twitter'da gönderme yaparak, "Keşke sadece sicili bozuk olsa, aynı zamanda kanı da bozuk" ifadelerini kullanan Gökhan Yılmaz, sarı-kırmızılı kulübü ayağa kaldırdı. Yılmaz'a öfke kusan Galatasaraylılar, CHP'ye de tepki gösterdi: "Bu adamları partinizde nasıl barındırıyorsunuz? Yazıklar olsun... Kemal Kılıçdaroğlu bunları görmüyor mu?"

TEPKİ SONRASI HESABINI KAPATTI

Yılmaz'ın hesabını kapatması tansiyonu düşürmedi. Taraftarlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkez yöneticilerini etiketleyip "Gereğini yapın" çağrısında bulundu.