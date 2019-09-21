Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gençlerbirliği, lideri konuk edecek

, lideri konuk edecek

Başkent temsilcisi, 'in 5. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz ile karşılaşacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019 11:09
Gençlerbirliği, lideri konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trabzonspor ile geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kalan ve puanla tanışan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen başkent temsilcisinde bu maç öncesi tek eksik bulunuyor.

Ligde 1 puanla haftaya 17. sırada giren Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği, lideri konuk edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN