Manchester City Watford maçı ne zaman, saat kaçta? İşte İngiltere Premier League 6. hafta mücadelesi!

Premier League 6. Hafta mücadelesi Manchester City Watford maçı spor severler tarafından araştırılıyor. Bu sezon ilk beş haftadır galip gelemeyen takım Watford, 2018 yılından bu yana üst üste iki maç kaybetmeyen Manchester City'e karşı mücadele edecek. Ancak geçen hafta Norwcih deplasmanında yenilgiye uğrayan Manchester City için heyecan dorukta. Peki, Manchester City Watford maçı saat kaçta ve ne zaman oynanacak? İşte Premier League 6. Hafta mücadelesinden detaylar…

MANCHESTER CITY WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'inde Manchester City, kendi sahasında Watford'u konuk ediyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17.00'da başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester city: Ederson, Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Silva, Rodrigo, Bernardo, Mahrez, Sterling, Agüreo

Watford:Foster, Femenia, Dawson, Kabasele, Holebas, Capoue, Doucoure, Sarr, Cleverley, Deulofeu, Gray