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maç sonucu

İngiltere Premiere Lig’de 6. Hafta ’ı konuk etti. İki takım da sezonun ilk beş haftasında sekizer puan toplayabilmişti. 21 Eylül cumartesi yani bugün oynanan karşılaşma saat 14.30’da başlamıştı. Maçtaki goller; , , isimlerinden geldi. Peki, maçı kaç kaç bitti? İşte Tottenham Leicester City maç sonucu!

Giriş Tarihi: 21.9.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 17:24
Leicester City Tottenham maç sonucu

İngiltere Premiere Lig'de 6. Hafta maçlarında heyecan dorukta! Bugün saat 14.30'da başlayan maçta Tottenham Leicester City'i kendi sahasında ağırladı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Tottenham kazanmıştı. Premier Lig'e beklenmedik kayıplarla başlayan ve hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak Yunanistan deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılan Tottenham, Leicester City'e konuk oldu. Peki, Tottenham Leicester City maçı kaç kaç bitti? İşte Tottenham Leicester City maç sonucu!

TOTTENHAM LEICESTER MAÇ SONUCU

Leicester ile oynadığı son beş Premier Lig maçının dördünü kazanan Tottenham, bu kez sahadan mağlup ayrıldı. Bugün oynanan mücadelede Leicester City Tottenham takımını konuk etmişti. Leicester takımının golleri Ricardo Domingos Barbosa Pereira (69') ve James Maddison'dan (85') geldi. Tottenham takımdan ise Harry Kane 29. Dakikada topu filelere gönderdi. Bugün oynanan heyecan verici mücadelede Leicester Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
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Leicester City Tottenham maç sonucu
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