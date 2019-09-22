Ankaragücü TFF’ye başvuruyor

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin Zanka ile bulduğu ilk golden önce Ozan Tufan'ın şutunda topun Pazdan'dan çıktığı gerekçesiyle yan hakem korner noktasını göstermişti. Ancak Pazdan, 'Bana değmedi" diye itiraz etse de karar değişmedi. Sosyal medyada da pozisyon paylaşıldı ve topun direkt dışarı çıktığı yorumları yapıldı. A.Gücü, maçtan sonra yaptığı açıklamada kural hatası olduğunu belirtip şunları söyledi: "Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın hakemleri tarafından maçta açıkça kural ihlali yapılmıştır. Takımımızın yediği gol öncesinde verilen köşe vuruşu (korner) kararı açıkça hatalı olarak verilmiştir. Golün öncesinde kale atışı (aut) kararı verilmesi gerekmekte iken hatalı bir şekilde köşe vuruşu kararı verilmiştir. Kulübümüz, tıpkı rakibimiz Fenerbahçe A.Ş'nin bir önceki maçta kural hatası yapıldığına dair itiraz ettiği gibi müsabakaya itiraz edecektir."