CANLI TAKİP | Yeni Malatyaspor Galatasaray

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayan Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR 0-1 GALATASARAY

23' Jean Michael Seri

İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Guilerme, Buğra, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer, Adem, Babel, Andone

Maçtan notlar

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 4 değişiklikle sahada yer aldı. Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Babel, Adem Büyük, Andone ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynadığı Club Brugge maçına göre 4 değişiklik yapıldı. Club Brugge maçında 11'de forma giyen Mariano, Lemina, Feghouli ve Falcao'nun yerine Malatya deplasmanında Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Andone görev yaptı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Andone ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, İngiltere'de forma giydiği Brighton'ın Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. Üç maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçında oynayamamıştı. Cezası sona eren Andone, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Terim ve iki yardımcısı yine tribünde

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle geçen hafta olduğu gibi yine tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayı 3 maça indirmişti. PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı. Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı. BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

Emre Mor yedek kulübesinde

Sarı-kırmızılı ekipte cezasını tamamlayan Emre Mor, yedek kulübesinde görev bekledi. Emre Mor, İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü.

Yeni Malatyaspor'da tek değişiklik

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 4. haftasında 4-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Yalçın, Galatasaray karşısında takımını Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Rahman Buğra Çağıran, Jahovic 11'i ile sahaya çıkardı. Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Bifouma, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında Rahman Buğra Çağıran şans buldu.

Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maça yoğun ilgi gösteren iki takım taraftarları, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu